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परीक्षाओं का आयोजन 18 नवंबर से शुरू हुआ है, जो 27 नवंबर तक चलेगा। ओलंपियाड में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, तार्किक क्षमता, सामान्य ज्ञान, हिंदी और तकनीकी एवं कंप्यूटर आधारित विषय शामिल हैं। लेवल-1 के दूसरे चरण में देश के विभिन्न राज्यों के लाखों विद्यार्थी प्रतिभाग कर रहे हैं।आईआईटी दिल्ली में मिलेगा मार्गदर्शनइस वर्ष ओलंपियाड में एनआईटी प्लानिंग एसोसिएशन भी मार्गदर्शक सहयोगी के रूप में जुड़ा है। इसके तहत कक्षा पांच से दस तक के राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष विद्यार्थियों को आईआईटी दिल्ली परिसर में आयोजित एक दिवसीय विशेष मार्गदर्शन सत्र में शामिल होने का अवसर मिलेगा।परीक्षा परिणाम के साथ विद्यार्थियों को एआई आधारित विस्तृत प्रदर्शन रिपोर्ट भी दी जाएगी। इसमें अंकों और रैंक के साथ विषयवार प्रदर्शन, कमजोर पक्ष और सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों की जानकारी मिलेगी। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर अन्य प्रतिभागियों के मुकाबले अपनी स्थिति का भी आकलन कर सकेंगे।