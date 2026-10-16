क्या नवमी-दशवी एक ही दिन?: दूर करें 19 और 20 अक्तूबर का संशय, उदयातिथि में इस दिन होगा महानवमी पर कन्या पूजन

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ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश प्रचेता बताते हैं कि अष्टमी तिथि का आरंभ 18 अक्तूबर, रविवार सुबह 8:29 बजे होगा। सोमवार सुबह 10:52 बजे तक अष्टमी रहने के बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में उदयकालीन तिथि के आधार पर सोमवार को अष्टमी का पूजन करना श्रेष्ठ रहेगा। इसके बाद नवमी तिथि शुरू होने पर महानवमी का पूजन भी किया जा सकेगा, लेकिन उदयकालीन तिथि के हिसाब मंगलवार को महानवमी का पूजन ठीक रहेगा। विज्ञापन

ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश प्रचेता बताते हैं कि अष्टमी तिथि का आरंभ 18 अक्तूबर, रविवार सुबह 8:29 बजे होगा। सोमवार सुबह 10:52 बजे तक अष्टमी रहने के बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में उदयकालीन तिथि के आधार पर सोमवार को अष्टमी का पूजन करना श्रेष्ठ रहेगा। इसके बाद नवमी तिथि शुरू होने पर महानवमी का पूजन भी किया जा सकेगा, लेकिन उदयकालीन तिथि के हिसाब मंगलवार को महानवमी का पूजन ठीक रहेगा।

इस बार शारदीय नवरात्र में महानवमी और विजयादशमी का पूजन 20 अक्तूबर मंगलवार को एक ही दिन किया जाएगा। ज्योतिषाचार्य अरविंद मिश्रा बताते हैं कि अष्टमी तिथि सोमवार सुबह 10:52 बजे तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी जो मंगलवार, 20 अक्तूबर को दोपहर 12:50 बजे तक रहेगी। उदयातिथि के हिसाब से महानवमी मंगलवार को मनाई जाएगी। इसके बाद दशमी तिथि शुरू होगी और विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा।