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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   19 or October 20 find out when Mahanavami and Dussehra will celebrate

क्या नवमी-दशवी एक ही दिन?: दूर करें 19 और 20 अक्तूबर का संशय, उदयातिथि में इस दिन होगा महानवमी पर कन्या पूजन

Sat, 17 Oct 2026 05:59 AM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 17 Oct 2026 05:59 AM IST
सार

शारदीय नवरात्र में महानवमी और विजयादशमी को लेकर आपके मन में संशय है तो अब वह दूर हो जाएगा। इसको लेकर ज्योतिषाचार्यों ने स्थिति स्पष्ट की है। साथ ही बताया है कि नवमी पर कन्या पूजन और विजयमादशमी का पर्व कब मनाया जाएगा। 

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19 or October 20 find out when Mahanavami and Dussehra will celebrate
जानें कब है नवमी और दशहरा। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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इस बार शारदीय नवरात्र में महानवमी और विजयादशमी का पूजन 20 अक्तूबर मंगलवार को एक ही दिन किया जाएगा। ज्योतिषाचार्य अरविंद मिश्रा बताते हैं कि अष्टमी तिथि सोमवार सुबह 10:52 बजे तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी जो मंगलवार, 20 अक्तूबर को दोपहर 12:50 बजे तक रहेगी। उदयातिथि के हिसाब से महानवमी मंगलवार को मनाई जाएगी। इसके बाद दशमी तिथि शुरू होगी और विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा।
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ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश प्रचेता बताते हैं कि अष्टमी तिथि का आरंभ 18 अक्तूबर, रविवार सुबह 8:29 बजे होगा। सोमवार सुबह 10:52 बजे तक अष्टमी रहने के बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में उदयकालीन तिथि के आधार पर सोमवार को अष्टमी का पूजन करना श्रेष्ठ रहेगा। इसके बाद नवमी तिथि शुरू होने पर महानवमी का पूजन भी किया जा सकेगा, लेकिन उदयकालीन तिथि के हिसाब मंगलवार को महानवमी का पूजन ठीक रहेगा।
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20 अक्तूबर को करें शस्त्र पूजन
नवमी तिथि मंगलवार दोपहर 12:50 बजे तक रहने के बाद दशमी शुरू होगी। ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश प्रचेता ने बताया कि 20 अक्तूबर को दोपहर 1:59 मिनट से लेकर 2:45 मिनट तक शस्त्र पूजन करें। वहीं, रावण दहन शाम 7:12 मिनट से लेकर रात 10:49 मिनट तक का समय रहेगा। इस दिन रावण दहन के साथ शमी वृक्ष और अपराजिता पूजन का भी विधान है

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