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Agra News: मंडलीय एथलेटिक्स टीम में 16 खिलाड़ी चयनित

Sun, 04 Oct 2026 02:54 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 04 Oct 2026 02:54 AM IST
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16 athletes selected for the divisional athletics team.
ए​थलेटिक्स प्रतियोगिता
आगरा। इटावा में 7 और 8 अक्तूबर को प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष एथलेटिक्स प्रतियोगिता होनी है। इसके लिए शनिवार को आगरा मंडल की टीम का चयन किया गया। अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रशिक्षक कल्पना चौधरी ने बताया कि क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संजय शर्मा के निर्देशन में एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंडलीय चयन परीक्षण हुए। 16 खिलाड़ियों को आगरा मंडल टीम में स्थान मिला। चयनित खिलाड़ी अब इटावा में आगरा मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स संघ के तत्वावधान में हो रहा है।
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