Agra News: 12 महीने में 112 जांच... फिर भी ट्रेनों में खाना खराब

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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि खामियां मिलने पर खानपान से संबंधित मामलों में पिछले 12 महीनों के दौरान 314 बार जुर्माना लगाया गया। कुल 7,99,500 रुपये की धनराशि वसूली गई। 99 जांच में मिली कमियों में खाद्य गुणवत्ता के साथ स्वच्छता और निर्धारित मानकों से जुड़ी अनियमितताएं भी शामिल हैं।उन्होंने बताया कि खानपान की शिकायत मिलने पर संबंधित मंडल वाणिज्य निरीक्षक को जांच सौंपी जाती है। बताया कि विशेष अभियान चलाकर पैंट्री कार और बेस किचन की जांच की गई थी। इसमें खाद्य सामग्री के भंडारण, भोजन तैयार करने की प्रक्रिया, बर्तन, स्टोरेज एरिया और कर्मचारियों की मेडिकल फिटनेस भी देखी गई थी। यात्रियों से खानपान की स्वच्छता पर फीडबैक भी लिया गया। यात्री खानपान की शिकायत रेल मदद हेल्पलाइन 139 कर सकते हैं।खाने में गड़बड़ी के सामने आए मामलेकेस -1एक मई 2026 आगरा कैंट से वाराणसी जा रही वंदे भारत के कोच सी-13 में यात्री को परोसे गए ब्रेड कटलेट में मरी मक्खी मिली थी। उन्होंने 139 पर शिकायत की। भोजन आगरा स्थित बेस किचन से लोड किया गया था। रेलवे ने आईआरसीटीसी को पत्र भेजकर जिम्मेदारों पर दंडात्मक कार्रवाई की संस्तुति की थी।केस-218 जून 2024 रानी कमलापति–हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस में भोपाल से आगरा की यात्रा कर रहे एक दंपती के भोजन में मरा हुआ कॉकरोच मिला। दंपती ने आईआरसीटीसी से ऑनलाइन लंच ऑर्डर किया था। लंच पैकेट में कॉकरोच देखकर दोनों घबरा गए और इसकी शिकायत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की। मामले में आईआरसीटीसी ने संबंधित खाद्य आपूर्तिकर्ता पर जुर्माना लगाया था।