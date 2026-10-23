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जमीन पर गिरे सिटी मजिस्ट्रेट: भाकियू कार्यकर्ताओं को रोकने पर लगा धक्का, पुलिस से हुई तीखी झड़प; देखें वीडियो

Fri, 23 Oct 2026 01:01 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 23 Oct 2026 01:01 PM IST
सार

आगरा में एसआईआर के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर ज्ञापन देने निकले भाकियू कार्यकर्ताओं को रोकने पर सिटी मजिस्ट्रेट जमीन पर गिर गए। इस दाैरान कुछ भाकियू पदाधिकारी भी गिरकर चोटिल हो गए। 

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City Magistrate falls to ground while trying to stop BKU activists in Agra
भाकियू कार्यकर्ताओं को रोकते पदाधिकारी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा में भारतीय किसान यूनियन टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी एसआईआर के विरोध और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देना चाहते थे। पुलिस ने उन्हें एमएलसी चुनाव का मतदान होने के कारण थाना नाई की मंडी में बैठा लिया। सुबह 11:30 बजे डीएम के आने का समय दिया।
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थाने पर 12 बजे तक किसी के न आने पर किसान यूनियन के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट को मार्च करते हुए निकलने लगे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। यूनियन कार्यकर्ता जाने के लिए जबरदस्ती करने लगे। उसी समय सिटी मजिस्ट्रेट अमित कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन वहीं देने को कहा, लेकिन कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट की ओर जाने की जिद करने लगे। कार्यकर्ता आगे बढ़े तो धक्का लगने से सिटी मजिस्ट्रेट जमीन पर गिर गए। दूसरी ओर जिलाध्यक्ष राजवीर लवानिया के हाथ में भी चोट लग गई। बाद में सुभाष पार्क के सामने कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन साैंपा।
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