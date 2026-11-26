मेट्रो के कास्टिंग यार्ड में लगाई सेंध: 10 बंडल तार किया चोरी, पुलिस ने तीन शातिर दबोचे
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 26 Nov 2026 04:21 PM IST
सार
आगरा में मेट्रो के यार्ड में चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर एक लाख रुपये का चोरी किया तार भी बरामद किया है।
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विस्तार
आगरा के सिकंदरा थाना पुलिस ने मेट्रो निर्माण सामग्री चोरी करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सीगल इंडिया कंपनी के कास्टिंग यार्ड से तार के बंडल चोरी किए थे। पुलिस ने इनके कब्जे से छह बंडल बरामद किए।
पूछताछ के बाद चार अन्य बंडल भी बरामद हुए। कुल 10 बंडल, करीब एक लाख रुपये कीमत के तार बरामद किए गए। चोरी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। आरोपियों की पहचान पुष्पेंद्र, गोविंद और नवीन के रूप में हुई है।
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पूछताछ के बाद चार अन्य बंडल भी बरामद हुए। कुल 10 बंडल, करीब एक लाख रुपये कीमत के तार बरामद किए गए। चोरी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। आरोपियों की पहचान पुष्पेंद्र, गोविंद और नवीन के रूप में हुई है।
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