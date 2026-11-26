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पूछताछ के बाद चार अन्य बंडल भी बरामद हुए। कुल 10 बंडल, करीब एक लाख रुपये कीमत के तार बरामद किए गए। चोरी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। आरोपियों की पहचान पुष्पेंद्र, गोविंद और नवीन के रूप में हुई है। विज्ञापन







पूछताछ के बाद चार अन्य बंडल भी बरामद हुए। कुल 10 बंडल, करीब एक लाख रुपये कीमत के तार बरामद किए गए। चोरी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। आरोपियों की पहचान पुष्पेंद्र, गोविंद और नवीन के रूप में हुई है।

आगरा के सिकंदरा थाना पुलिस ने मेट्रो निर्माण सामग्री चोरी करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सीगल इंडिया कंपनी के कास्टिंग यार्ड से तार के बंडल चोरी किए थे। पुलिस ने इनके कब्जे से छह बंडल बरामद किए।