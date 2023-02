Digital Credit Service: सरकार इसी साल लॉन्च करेगी डिजिटल क्रेडिट सेवा, रेहड़ी वालों को लोन लेने में होगी आसानी

केंद्र सरकार इसी साल डिजिटल क्रेडिट सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। केंद्रीय सूचना एवं तकनीकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार इस साल डिजिटल क्रेडिट सेवा शुरू करेगी, जिससे छोटे रेहड़ी लगाने वाले भी बड़े बैंकों से कर्ज ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रेडिट सेवा को यूपीआई सेवा की तरह पेश किया जाएगा।



UPI की तरह होगी सेवा

डिजिटल पेमेंट उत्सव को संबोधित करते हुए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल क्रेडिट सेवा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'डिजिटल भारत' नजरिए के तहत बड़ी उपलब्धि होगी। इसे 2023 में ही लाया जाएगा और इसे यूपीआई सेवा की तरह पेश किया जाएगा।

