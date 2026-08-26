Shimla News: याशाक ने ओलंपियाड में हासिल किया पांचवां रैंक
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। ऑकलैंड हाउस स्कूल फॉर बॉयज के छात्र याशाक भाटेरिया ने लॉजिकिड्स ओलंपियाड के अंतिम चरण में पांचवीं अंतरराष्ट्रीय रैंक हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया। मार्च 2026 में उत्तर क्षेत्र के तहत आयोजित परीक्षा में 64 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। याशाक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पांचवीं रैंक प्राप्त की। उन्हें ट्रॉफी और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। याशाक पढ़ाई के साथ नई चीजों को जानने और सीखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। उनकी इस उपलब्धि पर स्कूल के प्रधानाचार्य रूबेन जॉन ने उन्हें बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। संवाद
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