हिमाचल प्रदेश: सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, चीखें सुनकर पहुंचे लोग; आरोपी फरार

पांवटा साहिब क्षेत्र में दस वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शुक्रवार देर शाम हुई इस घटना के बाद पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार घटना के दौरान बच्ची की चीखें सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर पहुंचे। हालांकि, लोगों के पहुंचने से पहले ही आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी।

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पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। बच्ची का मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया है। पुलिस अब घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जांच कर रही है।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीमें गठित की गई हैं। पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश देने के साथ आरोपी की तलाश में जुटी है।

घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में रोष है। लोगों ने पुलिस से आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी प्रभावी कदम उठाने की मांग उठाई गई है।

एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं और उसे जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।