Shimla News: लालपानी में साइबर सुरक्षा पर कार्यशाला शुरू
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लालपानी के सभागार में बुधवार को साइबर सुरक्षा शिक्षा कार्यक्रम और शिक्षकों की क्षमता निर्माण विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला शुरुआत हुई। कार्यशाला केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता परियोजना के तहत आयोजित की जा रही है। इसका संचालन सी-डैक मोहाली द्वारा किया जा रहा है। कार्यशाला में सी-डैक मोहाली से प्रोजेक्ट मैनेजर हरप्रीत बावा, शिल्पा चंदेल और सुमैरा फारूक विशेष रूप से मौजूद रहीं। उन्होंने शिक्षकों को साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे, ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, पासवर्ड सुरक्षा और डेटा संरक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। संवाद
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