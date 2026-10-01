फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Women's hostel building will be repaired, then new applications will be accepted

Shimla News: महिला हॉस्टल भवन की होगी मरम्मत, फिर स्वीकार होंगे नए आवेदन

Thu, 01 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Women's hostel building will be repaired, then new applications will be accepted
संजौली कामकाजी महिला हॉस्टल में अभी रह रही हैं 29 महिलाएं, 10 आवेदन लंबित, मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद मिलेगा आवास
विज्ञापन

हॉस्टल में सिर्फ 43 महिलाओं के रहने की सुविधा
खास खबर
दीक्षा सरोय
शिमला। राजधानी में कामकाजी महिलाओं के लिए बनाए गए एकमात्र सरकारी हॉस्टल में इस समय 29 महिलाएं रह रही हैं। संजौली स्थित इस कामकाजी महिला छात्रावास में अभी 14 सीटें खाली हैं, जबकि 10 नए आवेदन लंबित हैं।

भवन की मरम्मत के कारण फिलहाल किसी भी नई महिला को आवास आवंटित नहीं किया जा रहा है। मरम्मत पूरी होने के बाद ही नए आवेदनों पर प्रवेश दिया जाएगा। जिला शिमला में बाहर से आकर नौकरी करने वाली सैकड़ों महिलाएं हैं, लेकिन उनके लिए सुरक्षित और किफायती आवास के नाम पर संजौली का यही एक हॉस्टल है। इसमें सिर्फ 43 महिलाओं के रहने की क्षमता है। यहां जिले के अलावा विशेष मामलों में प्रदेश के अन्य जिलों से आने वाली निजी क्षेत्र में काम करने वाली युवतियां और कम आय वर्ग की महिलाएं भी आश्रय लेती हैं।
विज्ञापन


हॉस्टल में कम किराये पर रहने की सुविधा के साथ भोजन, पानी, बिजली और 24 घंटे सुरक्षा की व्यवस्था है। यही कारण है कि यहां रहने के लिए आवेदन अधिक आते हैं, लेकिन क्षमता कम होने के कारण कई महिलाएं इस सुविधा से वंचित रह जाती हैं। शिमला जैसे शहर में, जहां अकेली महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास बड़ी चुनौती है, वहां इस एकमात्र हॉस्टल की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। प्रबंधन के अनुसार हॉस्टल भवन काफी पुराना है और इसके कई हिस्सों में मरम्मत की जरूरत है।
विज्ञापन
विज्ञापन


भवन के तीन कमरों में भी मरम्मत का काम किया जाना है। इसलिए मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद ही नए प्रवेश दिए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार 14 सीटें खाली होने के बावजूद विभाग जानबूझकर जोखिम नहीं लेना चाहता। मरम्मत के दौरान भवन में काम चलने से रह रही महिलाओं को भी परेशानी हो सकती है। इसलिए पहले भवन को दुरुस्त किया जाएगा और उसके बाद लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर आवास दिया जाएगा। संजौली इंजन घर के नगर निगम पार्षद अंकुश वर्मा ने बताया कि समय-समय पर भवन की मरम्मत करवाई जाती है। अब आवश्यकता को देखते हुए दोबारा मरम्मत का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट प्राप्त होते ही मरम्मत कार्य करवा दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें