Shimla News: महिला हॉस्टल भवन की होगी मरम्मत, फिर स्वीकार होंगे नए आवेदन

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हॉस्टल में कम किराये पर रहने की सुविधा के साथ भोजन, पानी, बिजली और 24 घंटे सुरक्षा की व्यवस्था है। यही कारण है कि यहां रहने के लिए आवेदन अधिक आते हैं, लेकिन क्षमता कम होने के कारण कई महिलाएं इस सुविधा से वंचित रह जाती हैं। शिमला जैसे शहर में, जहां अकेली महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास बड़ी चुनौती है, वहां इस एकमात्र हॉस्टल की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है।भवन के तीन कमरों में भी मरम्मत का काम किया जाना है। इसलिए मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद ही नए प्रवेश दिए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार 14 सीटें खाली होने के बावजूद विभाग जानबूझकर जोखिम नहीं लेना चाहता। मरम्मत के दौरान भवन में काम चलने से रह रही महिलाओं को भी परेशानी हो सकती है। इसलिए पहले भवन को दुरुस्त किया जाएगा और उसके बाद लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर आवास दिया जाएगा।