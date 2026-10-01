Shimla News: ग्राम सभाओं में तय होगा अब पांच साल का विकास रोडमैप

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पंचायतीराज विभाग के अनुसार विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जीरामजी) के तहत पंचायतों में पहली बार पांच वर्ष की अवधि को ध्यान में रखकर विकास का रोडमैप तैयार करने की व्यवस्था की है। सुबह 11 बजे शुरू होने वाली जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों की इस बैठक में पंचायतों के लिए पांच साल की समग्र योजना तैयार करने के साथ सभी कार्यों का खाका भी तैयार किया जाएगा।लोगों को यह भी बताया जाएगा कि ये कार्य एक साथ नहीं होंगे, बल्कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अलग-अलग शेल्फ तैयार कर उन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इससे पंचायत में प्रस्तावित विकास कार्यों का ब्योरा दर्ज रहेगा। वहीं, ग्रामीण अपनी स्थानीय जरूरतों और समस्याओं से जुड़े कार्य ग्राम सभा के समक्ष रख सकेंगे। इसके बाद उपलब्ध संसाधनों और प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यों को योजना में शामिल किया जाएगा।