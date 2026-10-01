{"_id":"6abe73da1a9a9448e509ade9","slug":"the-anger-of-the-shanti-vihar-tunnel-victims-erupted-in-front-of-mp-kashyap-shimla-news-c-19-sml1002-796134-2026-10-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: सांसद कश्यप के सामने फूटा शांति

विहार टनल के प्रभावितों का गुस्सा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: सांसद कश्यप के सामने फूटा शांति विहार टनल के प्रभावितों का गुस्सा

शिमला ब्यूरो

Updated Thu, 01 Oct 2026 11:59 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

