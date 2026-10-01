Shimla News: शहर में 34 हजार से ज्यादा घरों तक पहुंचे कूड़ा शुल्क के बिल
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:59 PM IST
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15 अक्तूबर तक 62 हजार बिल जारी करने का लक्ष्य
नगर निगम ने संपत्ति कर के 13,350 बिल भी किए जारी
लोगों को मोबाइल पर भी भेजे जा रहे संदेश
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। नगर निगम ने शहरवासियों को कूड़ा शुल्क और संपत्ति कर के बिल जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार शहर में करीब 62 हजार कूड़ा शुल्क के बिल जारी किए जाने हैं। इनमें से 30 सितंबर तक 34,497 बिल जारी किए जा चुके हैं। निगम का लक्ष्य है कि शेष 27,500 बिल 15 अक्तूबर तक जारी कर दिए जाएं।
कूड़ा शुल्क का बिल जारी होने के बाद संबंधित उपभोक्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश के माध्यम से भी इसकी जानकारी भेजी जा रही है। ऐसे में उपभोक्ताओं को बिल जारी होने की सूचना सीधे मोबाइल पर मिल रही है। नगर निगम की ओर से लोगों से कहा है कि मोबाइल पर आने वाले संदेश को ध्यानपूर्वक जांचें और बिल की जानकारी मिलने के बाद समय पर भुगतान करें। कूड़ा शुल्क के साथ नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर के बिल जारी करने का काम भी शुरू कर दिया है। इस वित्तीय वर्ष में शहर की करीब 34 हजार संपत्तियों के संपत्ति कर के बिल जारी किए जाने हैं। निगम के अनुसार 30 सितंबर तक इनमें से 13,350 संपत्ति कर के बिल जारी किए जा चुके हैं, जबकि शेष 20,650 संपत्तियों के बिल भी जल्द जारी कर दिए जाएंगे। नगर निगम ने शेष सभी संपत्ति कर के बिल 15 नवंबर तक जारी करने का लक्ष्य रखा है। संपत्ति कर के बिल जारी होने की सूचना भी संबंधित करदाताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश के माध्यम से भेजी जा रही है। इससे करदाताओं को बिल जारी होने की जानकारी समय रहते मिल सकेगी और वे निर्धारित समय सीमा के भीतर इसका भुगतान कर सकेंगे।
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नगर निगम ने संपत्ति कर के 13,350 बिल भी किए जारी
लोगों को मोबाइल पर भी भेजे जा रहे संदेश
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। नगर निगम ने शहरवासियों को कूड़ा शुल्क और संपत्ति कर के बिल जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार शहर में करीब 62 हजार कूड़ा शुल्क के बिल जारी किए जाने हैं। इनमें से 30 सितंबर तक 34,497 बिल जारी किए जा चुके हैं। निगम का लक्ष्य है कि शेष 27,500 बिल 15 अक्तूबर तक जारी कर दिए जाएं।
कूड़ा शुल्क का बिल जारी होने के बाद संबंधित उपभोक्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश के माध्यम से भी इसकी जानकारी भेजी जा रही है। ऐसे में उपभोक्ताओं को बिल जारी होने की सूचना सीधे मोबाइल पर मिल रही है। नगर निगम की ओर से लोगों से कहा है कि मोबाइल पर आने वाले संदेश को ध्यानपूर्वक जांचें और बिल की जानकारी मिलने के बाद समय पर भुगतान करें। कूड़ा शुल्क के साथ नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर के बिल जारी करने का काम भी शुरू कर दिया है। इस वित्तीय वर्ष में शहर की करीब 34 हजार संपत्तियों के संपत्ति कर के बिल जारी किए जाने हैं। निगम के अनुसार 30 सितंबर तक इनमें से 13,350 संपत्ति कर के बिल जारी किए जा चुके हैं, जबकि शेष 20,650 संपत्तियों के बिल भी जल्द जारी कर दिए जाएंगे। नगर निगम ने शेष सभी संपत्ति कर के बिल 15 नवंबर तक जारी करने का लक्ष्य रखा है। संपत्ति कर के बिल जारी होने की सूचना भी संबंधित करदाताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश के माध्यम से भेजी जा रही है। इससे करदाताओं को बिल जारी होने की जानकारी समय रहते मिल सकेगी और वे निर्धारित समय सीमा के भीतर इसका भुगतान कर सकेंगे।
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