हिमाचल: पति की मौत के चार घंटे बाद पत्नी भी छोड़ गई दुनिया, एक चिता पर हुआ अंतिम संस्कार; कैसे गई छोटू की जान?

अंतिम संस्कार में शामिल हुए कई भाजपा नेता

दंपती के निधन पर ग्राम पंचायत प्रधान तपेंद्र सिंह राणा, उपप्रधान ओमप्रकाश चौहान, पूर्व विधायक रूप सिंह एवं हिरदाराम, पूर्व भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल आजाद, पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यसमिति सदस्य प्रताप सिंह तोमर, श्री रेणुका बांध जन संघर्ष समिति, पूर्व भाजपा अध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान, भाजपा के वरिष्ठ नेता कुशल सिंह चौहान एवं रणजीत सिंह चौहान, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य सुनील शर्मा, भीम सिंह कंठ, सुरेंद्र चौहान, लंबरदार मोहनलाल चौहान सहित समस्त क्षेत्रवासियों ने गहरा शोक व्यक्त किया।