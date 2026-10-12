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हिमाचल: पति की मौत के चार घंटे बाद पत्नी भी छोड़ गई दुनिया, एक चिता पर हुआ अंतिम संस्कार; कैसे गई छोटू की जान?

Mon, 12 Oct 2026 06:56 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, संगड़ाह (सिरमौर)
संवाद न्यूज एजेंसी, संगड़ाह (सिरमौर) Published by: विकास कुमार Updated Mon, 12 Oct 2026 06:56 PM IST
सार

मंगाराम चौहान उर्फ छोटू (85) का लंबी बीमारी के बाद रविवार सायं करीब सात बजे निधन हो गया। पति की मृत्यु के सदमे के बीच उनकी धर्मपत्नी हरदेवी (68) ने भी लगभग चार घंटे बाद प्राण त्याग दिए। 

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wife died just four hours after her husband death in Sirmaur himachal pradesh
पति की मौत के चार घंटे बाद पत्नी की भी गई जान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के उपमंडल संगड़ाह के ग्राम लगनू में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। यहां एक दंपती ने महज चार घंटे के अंतराल में इस संसार को अलविदा कह दिया। पति-पत्नी के एक साथ दुनिया से विदा होने की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। क्षेत्र में दोनों के साथ जीने और साथ ही दुनिया से विदा होने की चर्चा हो रही है।

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लंबी बीमारी से गई पति की जान
जानकारी के अनुसार, लगनू निवासी मंगाराम चौहान उर्फ छोटू (85) का लंबी बीमारी के बाद रविवार सायं करीब सात बजे निधन हो गया। पति की मृत्यु के सदमे के बीच उनकी धर्मपत्नी हरदेवी (68) ने भी लगभग चार घंटे बाद प्राण त्याग दिए। इस अप्रत्याशित घटना से परिवार सहित गांव के लोगों में भी शोक लहर व्याप्त है।

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एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार
दंपती के पार्थिव शरीरों का गिरी नदी के समीप एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया, जहां दोनों पंचतत्व में विलीन हो गए। इस मार्मिक दृश्य ने उपस्थित लोगों को भावुक कर दिया। मंगाराम चौहान बचपन से ही सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। उनकी राजनीतिक यात्रा जनसंघ से शुरू हुई थी। उनके निधन को क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति माना जा रहा है।

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अंतिम संस्कार में शामिल हुए कई भाजपा नेता
दंपती के निधन पर ग्राम पंचायत प्रधान तपेंद्र सिंह राणा, उपप्रधान ओमप्रकाश चौहान, पूर्व विधायक रूप सिंह एवं हिरदाराम, पूर्व भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल आजाद, पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यसमिति सदस्य प्रताप सिंह तोमर, श्री रेणुका बांध जन संघर्ष समिति, पूर्व भाजपा अध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान, भाजपा के वरिष्ठ नेता कुशल सिंह चौहान एवं रणजीत सिंह चौहान, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य सुनील शर्मा, भीम सिंह कंठ, सुरेंद्र चौहान, लंबरदार मोहनलाल चौहान सहित समस्त क्षेत्रवासियों ने गहरा शोक व्यक्त किया। 

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