Shimla News: विवाह के लिए दबाव बनाया तो बिना बताए शिमला आ गई युवती

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वहां तैनात काउंसलर ने उससे बातचीत कर पूरे मामले को समझा। युवती ने बताया कि वह इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि आगे पढ़ाई करना चाहती थी। हालांकि, घरवाले उस पर शादी के लिए दबाव बना रहे थे। इस दौरान युवती लगातार परिवार से बात करने से मना करती रही। काउंसिलिंग के बाद उसने अपने पड़ोसियों का फोन नंबर दिया जिसके माध्यम से परिवार से संपर्क किया गया। इसके बाद युवती के परिजन उसे लेने केंद्र पहुंचे। वहां युवती और उसके परिवार की काउंसिलिंग की गई। परिजनों को समझाया गया कि युवती पर शादी के लिए दबाव न बनाया जाए। काउंसिलिंग के बाद परिवार ने युवती को आगे पढ़ने देने और शादी के लिए दबाव नहीं बनाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद 13 अक्तूबर को सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद युवती को सुरक्षित उसके परिवार के साथ दिल्ली भेज दिया।