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Shimla News: ड्रोन और एआई पर बनाए मॉडल बने आकर्षण

Fri, 16 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:59 PM IST
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Drones and AI-based models became an attraction.
शिमला। राजधानी के ऑकलैंड हाउस स्कूल बॉयज में शुक्रवार को वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने विज्ञान, तकनीक, पर्यावरण संरक्षण और अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े विभिन्न विषयों पर आधारित मॉडल प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने ड्रोन, रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर आधारित प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी वैज्ञानिक सोच और नवाचार की प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति राजेंद्र कुमार शर्मा ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य अतिथि राजेंद्र कुमार शर्मा ने विद्यार्थियों के नवाचारों की सराहना की। प्रधानाचार्य रूबेन टी. जॉन ने कार्यक्रम में शामिल अतिथियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। संवाद
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