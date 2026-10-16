Shimla News: सुन्नी में दो दुकानों के ताले तोड़कर नकदी चोरी
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:59 PM IST
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सुन्नी। शिमला जिले के सुन्नी में शुक्रवार तड़के चोरी की वारदात सामने आई है। एक अज्ञात व्यक्ति ने दो दुकानों के ताले तोड़कर नकदी चुरा ली। घटना तड़के करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है। वारदात के बाद क्षेत्र के दुकानदारों में चिंता का माहौल है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने एक दुकान से करीब 600 रुपये की नकदी चुराई, जबकि दूसरी दुकान से 6,000 रुपये चोरी किए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस चोरी से जुड़े अन्य तथ्यों की भी पड़ताल कर रही है। फिलहाल आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा है। संवाद
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