मौसम विभाग का पूर्वानुमान: 13-15 सितंबर को हिमाचल में बारिश, आंधी-बिजली का भी खतरा; फटाफट जानें अपडेट
Himachal Weather September: हिमाचल में अगले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने के बाद 13 से 15 सितंबर के बीच बारिश का दायरा बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ क्षेत्रों में आंधी-बिजली के साथ तेज हवाओं की संभावना जताई है। पढ़ें पूरी खबर...
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हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन 13 से 15 सितंबर के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी 9 सितंबर के बुलेटिन के अनुसार 13 सितंबर को कुछ स्थानों पर, जबकि 14 और 15 सितंबर को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है।
मौसम विभाग ने 13, 14 और 15 सितंबर को मैदानी/निचले पहाड़ी तथा मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। हालांकि बुलेटिन में इन दिनों के लिए कोई औपचारिक मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।
आज और अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम
9 से 12 सितंबर तक मैदानी और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में इस दौरान मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का पूर्वानुमान है।
13 सितंबर से बारिश का दायरा बढ़ेगा। मैदानी/निचले पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, जबकि मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 14 और 15 सितंबर को मैदानी व निचले पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है।
इन जिलों में बारिश के ज्यादा आसार
जारी जिला-वार पूर्वानुमान के अनुसार ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में 13 सितंबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। किन्नौर और लाहौल-स्पीति में 13 सितंबर को एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटों में भी ज्यादातर जगहों पर तापमान में बड़ा बदलाव नहीं हुआ। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान करीब 10 से 12 डिग्री, मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में 16 से 22 डिग्री और निचले पहाड़ी/मैदानी क्षेत्रों में 22 से 25 डिग्री के बीच रहा।
बीते दिन ऊना में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि केलांग में न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री रहा। पिछले 24 घंटों में धौलाकुआं, गुलेर, धर्मशाला और सुजानपुर टीरा में बारिश दर्ज की गई।
अभी कोई मौसम चेतावनी नहीं
मौसम बुलेटिन की सात दिवसीय चेतावनी तालिका में 9 से 15 सितंबर तक किसी भी दिन कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि 13 से 15 सितंबर के दौरान आंधी, बिजली और तेज हवाओं की स्थानीय संभावना को देखते हुए लोगों को मौसम पर नजर रखने की जरूरत रहेगी।