मौसम विभाग का पूर्वानुमान: 13-15 सितंबर को हिमाचल में बारिश, आंधी-बिजली का भी खतरा; फटाफट जानें अपडेट

हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन 13 से 15 सितंबर के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी 9 सितंबर के बुलेटिन के अनुसार 13 सितंबर को कुछ स्थानों पर, जबकि 14 और 15 सितंबर को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है।

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मौसम विभाग ने 13, 14 और 15 सितंबर को मैदानी/निचले पहाड़ी तथा मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। हालांकि बुलेटिन में इन दिनों के लिए कोई औपचारिक मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।9 से 12 सितंबर तक मैदानी और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में इस दौरान मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का पूर्वानुमान है।13 सितंबर से बारिश का दायरा बढ़ेगा। मैदानी/निचले पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, जबकि मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 14 और 15 सितंबर को मैदानी व निचले पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है।जारी जिला-वार पूर्वानुमान के अनुसार ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में 13 सितंबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। किन्नौर और लाहौल-स्पीति में 13 सितंबर को एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है।