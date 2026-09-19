{"_id":"6aae9330399a0db131097c6e","slug":"warriors-win-tourism-premier-league-cricket-tournament-by-defeating-queens-shimla-news-c-19-sml1002-789046-2026-09-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: वाॅरियर्स ने क्वीन को हराकर जीती

टूरिज्म प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: वाॅरियर्स ने क्वीन को हराकर जीती टूरिज्म प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा

शिमला ब्यूरो

Updated Sat, 19 Sep 2026 11:59 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

