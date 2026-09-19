Shimla News: आईजीएमसी में खराब सीटी स्कैन मशीन ठीक
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) के इंमरजेंसी में पंद्रह दिन से खराब पड़ी सीटी स्कैन मशीन ठीक हो गई है। इससे मरीजों को बड़ी राहत मिली है। इस मशीन से शनिवार को टेस्ट फिर शुरू हो गए। मशीन के ठीक होने से अब मरीजों को टेस्ट करवाने के लिए निजी लैब में नहीं जाना पड़ेगा। 15 दिन तक मशीन के खराब रहने से मरीजों को भटकना पड़ रहा था और निजी लैब में महंगे रेट पर टेस्ट करवाने पड़ रहे थे। इससे मरीजों का उपचार शुरू करने में भी देरी हो रही थी। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राहुल राव ने माना कि मशीन ठीक करवा दी है। अस्पताल की इमरमेंसी में लगी इस मशीन की अर्थिंग वायर चोरी होने से यह बंद हो गई थी। अब रूटीन में इमरजेंसी और वार्डों में भर्ती और अस्पताल उपचार करवाने आने वाले मरीजों के सिटी स्कैन टेस्ट शुरू हो गए है। ब्यूरो
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