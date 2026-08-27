Shimla News: कार्टून के चित्रों से सजी बाल रोग वार्ड की दीवारें

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अस्पताल प्रबंधन का मानना है कि वार्ड में ऐसा वातावरण तैयार किया है, जिससे बच्चों में भय कम हो सके और उपचार के दौरान सकारात्मक माहौल बना रहे। वार्ड को तैयार करने के बाद मरीज-मित्र वातावरण भी उपलब्ध करवाया है। बीते दिनों अस्पताल के बी-ब्लॉक स्थित बाल रोग वार्ड में नवीनीकरण का कार्य शुरू किया गया था।अस्पताल प्रबंधन ने दावा किया है कि आधारभूत ढांचे में सुधार, स्वच्छता, मरीजों की सुविधाओं और वार्डों के रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।