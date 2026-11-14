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Shimla News: चक्कर बाइफरकेशन में वाहनों में टक्कर

Sat, 14 Nov 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:59 PM IST
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Vehicles collide at Chakkar Bifurcation
शिमला। राजधानी के चक्कर बाइफरकेशन के पास शनिवार सुबह एक ट्रैवलर और एचआरटीसी बस के बीच टक्कर हो गई। हादसे के कारण कुछ समय तक यातायात बाधित रहा और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे दोनों वाहनों के बीच टक्कर हुई। इससे दोनों वाहनों को आंशिक नुकसान पहुंचा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को एकतरफा संचालित किया। बाद में दोनों वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात व्यवस्था सुचारू कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वह मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करें और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। ब्यूरो
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