मिड डे मील वर्करों का मानदेय जल्द बढ़ाए सरकार : यूनियन
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:59 PM IST
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मशोबरा ब्लॉक की बैठक में उठाई मांग
10 माह के वेतन को 12 में बांटकर देने के फैसले का विरोध
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। मिड-डे-मील वर्कर यूनियन ने सम्मानजनक वेतन न मिलने पर रोष जताया है। वर्करों का कहना है कि बेहद कम मानदेय मिलने के कारण उनके लिए परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया है।
मिड-डे-मील वर्कर यूनियन कसुम्पटी (मशोबरा ब्लॉक) की बैठक में वर्करों की समस्याओं और लंबित मांगों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता यूनियन की अध्यक्ष शांति देवी ने की। इस दौरान देश और प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सीटू के जिला कोषाध्यक्ष बालक राम और यूनियन अध्यक्ष शांति देवी ने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ रही है। आम लोगों के लिए परिवार का गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में मेहनतकश वर्ग के सामने आजीविका का संकट गहराता जा रहा है।
मिड-डे-मील वर्कर सरकारी स्कूलों में बच्चों को भोजन उपलब्ध करवाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बेहद कम मानदेय पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने 10 माह के वेतन को 12 महीनों में बांटकर देने के फैसले का भी विरोध किया। उनका कहना है कि सरकार के इस फैसले से वर्करों की आर्थिक परेशानियां और बढ़ गई हैं। मिड-डे-मील वर्करों को पहले ही बहुत कम मानदेय मिलता है। ऐसे में महंगाई के दौर में आर्थिक संकट का सामना कर रही हजारों महिलाओं की मुश्किलें दोगुनी हो गई हैं। बैठक में रेखा देवी, सुमन, सुनीता, योजना, कांता देवी, अंजना, विमला, अंजू, बबली, रीता, अनीता, लता, आशा, सावित्री और जगत राम सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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10 माह के वेतन को 12 में बांटकर देने के फैसले का विरोध
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। मिड-डे-मील वर्कर यूनियन ने सम्मानजनक वेतन न मिलने पर रोष जताया है। वर्करों का कहना है कि बेहद कम मानदेय मिलने के कारण उनके लिए परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया है।
मिड-डे-मील वर्कर यूनियन कसुम्पटी (मशोबरा ब्लॉक) की बैठक में वर्करों की समस्याओं और लंबित मांगों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता यूनियन की अध्यक्ष शांति देवी ने की। इस दौरान देश और प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सीटू के जिला कोषाध्यक्ष बालक राम और यूनियन अध्यक्ष शांति देवी ने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ रही है। आम लोगों के लिए परिवार का गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में मेहनतकश वर्ग के सामने आजीविका का संकट गहराता जा रहा है।
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मिड-डे-मील वर्कर सरकारी स्कूलों में बच्चों को भोजन उपलब्ध करवाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बेहद कम मानदेय पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने 10 माह के वेतन को 12 महीनों में बांटकर देने के फैसले का भी विरोध किया। उनका कहना है कि सरकार के इस फैसले से वर्करों की आर्थिक परेशानियां और बढ़ गई हैं। मिड-डे-मील वर्करों को पहले ही बहुत कम मानदेय मिलता है। ऐसे में महंगाई के दौर में आर्थिक संकट का सामना कर रही हजारों महिलाओं की मुश्किलें दोगुनी हो गई हैं। बैठक में रेखा देवी, सुमन, सुनीता, योजना, कांता देवी, अंजना, विमला, अंजू, बबली, रीता, अनीता, लता, आशा, सावित्री और जगत राम सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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