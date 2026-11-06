अमेरिकी मध्यावधि चुनाव: रोहित खन्ना की जीत से अमेरिका में कांगड़ा के चर्चे, पूर्वजों का तहसील चौक में है मकान

भारतीय मूल के रोहित(रो) खन्ना ने कैलिफोर्निया के 17वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का चुनाव फिर जीत लिया है। उनकी इस जीत की चर्चा अमेरिका के साथ हिमाचल प्रदेश में भी हो रही है। भारतीय मूल के रोहित खन्ना की जीत अमेरिका के लिए ही नहीं, बल्कि कांगड़ा के लिए भी खास मायने रखती है। उनके पूर्वजों का कांगड़ा शहर में तहसील चौक के पास पुराना मकान है। उनके पूर्वज कांगड़ा के नूरपुर से संबंध रखते हैं, लेकिन बाद में कांगड़ा में सेटल हो गए थे।

विज्ञापन