Shimla News: ठियोग का मरीज निकला स्वाइन फ्लू पॉजिटिव
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:55 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
शिमला। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) में ठियोग के मरीज की रिपोर्ट स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आई है। मरीज का टेस्ट मंगलवार को करवाया गया था। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मरीज को आइसोलेट कर उपचार शुरू कर दिया है। वहीं, चिकित्सकों ने स्वाइन फ्लू के मामले आने के बाद फिर अलर्ट जारी किया है। वायरल पीड़ितों को अस्पताल में उपचार करवाने की सलाह दी है। इसी के साथ बिना चिकित्सक सलाह के दवाओं का सेवन न करने का आग्रह किया है। उधर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. यशपाल रांटा ने बताया कि आईजीएमसी में ठियोग का मरीज स्वाइन फ्लू पॉजिटिव निकला है। ब्यूरो
विज्ञापन