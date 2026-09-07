Shimla News: विवि ने खेल स्पर्धाओं की तिथियों में किया बदलाव

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विवि ने संबंधित महाविद्यालयों को संशोधित तिथियों के अनुसार आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। यह बदलाव विवि की ओर से 6 अगस्त को जारी किए वार्षिक खेल एवं युवा उत्सव कैलेंडर के बाद किया है। कैलेंडर के अनुसार अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताएं अगस्त से दिसंबर तक प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में आयोजित होनी हैं। विवि ने स्पष्ट किया कि खेल कैलेंडर में आवश्यकता के अनुसार आगे भी बदलाव संभव हैं। ऐसे में महाविद्यालयों को प्रतियोगिताओं से संबंधित विवि की ताजा सूचनाओं पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। संवाद