Shimla News: अब ढली चौक के केंद्र में लगेगी हाई मास्ट लाइट

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शहरवासियों के साथ ही देश-विदेश से आने वाले सैलानी भी नारकंडा, कुफरी, मशोबरा समेत अन्य पर्यटन स्थलों के लिए इसी चौक से होकर गुजरते हैं। ऐसे में पुलिस विभाग के लिए इस चौक पर वाहनों का सुचारू आवागमन बेहद महत्वपूर्ण रहता है। डीएसपी ट्रैफिक चंद्रशेखर ने बताया कि हाई मास्ट लाइट को जल्द ही मौजूदा स्थान से हटाकर चौक के केंद्र में स्थापित किया जाएगा। इससे बसों के मुड़ने के दौरान भी वाहनों की आवाजाही प्रभावित नहीं होगी।