फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Road tarring work to begin in Dhami and Kasumpti divisions.

Shimla News: धामी और कसुम्पटी डिविजन की सड़कों की शुरू होगी टारिंग

Mon, 07 Sep 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Road tarring work to begin in Dhami and Kasumpti divisions.
पैचवर्क कर सड़कों की सुधरेगी हालते
विज्ञापन

11 किलोमीटर की टारिंग के लिए टेंडर किए आमंत्रित
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी शिमला से सटे शिमला ग्रामीण और कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्रों में बिटुमेन के बढ़े दामों के कारण अटके टारिंग और पैचवर्क के कार्य बरसात खत्म होते ही शुरू करने की तैयारी है।
बिटुमेन के दाम में कुछ कमी आने और दोनों डिविजन में टारिंग की जाने वाली सड़कों की लंबाई कम कर नए सिरे से कार्य आवंटित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस प्रक्रिया को सितंबर के अंत तक पूरा कर मौसम खुलने के साथ ही टारिंग के बचे कार्य शुरू करने की तैयारी है। लोक निर्माण विभाग के कसुम्पटी डिविजन ने तीन सड़कों पर की जाने वाली 11 किलोमीटर की टारिंग के लिए टेंडर कॉल कर दिए हैं। यह टेंडर नौ सितंबर को खोले जाने हैं। पहले 21 किलोमीटर सड़कों की टारिंग की जानी थी, जिसे घटाकर अब 11 किलोमीटर कर दिया है। इसमें मशोबरा-तत्तापानी सड़क और मेहली-जुन्गा-साधुपुल सड़क पर चार-चार किलोमीटर, जबकि मशोबरा-भेखलटी सड़क पर तीन किलोमीटर की टारिंग की जानी है।
विज्ञापन


अधिशासी अभियंता कसुम्पटी नवीन कौंडल ने माना कि तीन सड़कों की टारिंग के टेंडर छठी बार किए हैं। उन्होंने बताया कि बिटुमेन के दाम में कमी आने के बाद किलोमीटर कम कर टारिंग के प्रति क्यूबिक मीटर रेट में 40 फीसदी तक की वृद्धि की है। इससे इस बार टारिंग के इन तीनों कार्यों के लिए आवेदन आने की उम्मीद है। इसके अनुरूप कार्य आवंटित कर दिया जाएगा और मौसम खुलने के साथ ही टारिंग शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे। डिविजन के तहत आने वाली कुछ अन्य सड़कों में उपलब्ध बजट के अनुसार पैचवर्क कर उनकी हालत सुधारने का प्रयास किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन



बरसात के बाद शुरू होगा काम

लोक निर्माण विभाग के धामी डिविजन के अधिशासी अभियंता राजेश अग्रवाल ने कहा कि बिटुमेन के रेट बढ़ने के कारण अटके सड़कों की टारिंग के कार्य बरसात खत्म होते ही शुरू करने की तैयारी की जा रही है। सभी सड़कों की टारिंग के लिए नए सिरे से टेंडर कॉल किए जा रहे हैं। वहीं क्षेत्र की कई सड़कों में पैचवर्क और मरम्मत-रखरखाव करने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। बजट की उपलब्धता और विभाग से स्वीकृति मिलने के अनुसार बरसात समाप्त होने तक टेंडर कर दिए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें