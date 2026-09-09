ऊना: इंटर कॉलेज क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में ऊना व महिला वर्ग में हमीरपुर प्रथम

राजकीय महाविद्यालय ऊना में हिमाचल प्रदेश इंटर कॉलेज क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें पुरुष वर्ग में राजकीय महाविद्यालय ऊना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। चाैड़ा मैदान कोटशेरा की टीम द्वितीय तथा राजकीय महाविद्यालय अंब की टीम तृतीय स्थान पर रही। महिला वर्ग में हमीरपुर की टीम ने प्रथम, राजकीय महाविद्यालय ऊना ने द्वितीय तथा आरकेएमवी शिमला ने तृतीय स्थान हासिल किया।

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चैंपियनशिप में प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों की कुल 32 टीमों ने भाग लिया, जिनमें 19 पुरुष तथा 13 महिला वर्ग की टीमें शामिल रहीं। प्रतियोगिता में लगभग 200 खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सतपाल सिंह रायजादा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। विज्ञापन



विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना का विकास होता है। उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ-साथ खेल गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायजादा रहे। महाविद्यालय के उपप्राचार्य प्रो. पुनीत कंवर ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। चैंपियनशिप में प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों की कुल 32 टीमों ने भाग लिया, जिनमें 19 पुरुष तथा 13 महिला वर्ग की टीमें शामिल रहीं। प्रतियोगिता में लगभग 200 खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सतपाल सिंह रायजादा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना का विकास होता है। उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ-साथ खेल गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायजादा रहे। महाविद्यालय के उपप्राचार्य प्रो. पुनीत कंवर ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया।

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