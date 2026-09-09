उपलब्धि: सोलन में फल विक्रेता की बेटी कनिका ने पास किया नीट, व्यापार मंडल ने दी बधाई

मेहनत और लगन के आगे पैसा कभी बाधा नहीं बनता। इसे सच कर दिखाया है नीट क्रैक करने वाली सोलन के पुराना बस स्टैंड पर फलों की रेहड़ी लगाने वाले राकेश शर्मा की होनहार बेटी कनिका शर्मा ने। कनिका ने 12वीं की पढ़ाई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झगड़ियानी (हमीरपुर) से पूरी की है।

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बेटी की इस उपलब्धि की खबर मिलते ही सोलन शहर में खुशी की लहर दौड़ गई है। बेटी की इस उपलब्धि पर सोलन के समाजसेवी व व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष मुकेश गुप्ता अन्य व्यापारियों के साथ पुराना बस अड्डा पहुंचे। उन्होंने फल विक्रेता राकेश शर्मा का मुंह मीठा करवाकर उन्हें बधाई दी। मुकेश गुप्ता ने राकेश शर्मा की ही रेहड़ी से फल खरीदकर वहां मौजूद आम जनता व साथी व्यापारियों में वितरित किए। बेटी की इस उपलब्धि की खबर मिलते ही सोलन शहर में खुशी की लहर दौड़ गई है। बेटी की इस उपलब्धि पर सोलन के समाजसेवी व व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष मुकेश गुप्ता अन्य व्यापारियों के साथ पुराना बस अड्डा पहुंचे। उन्होंने फल विक्रेता राकेश शर्मा का मुंह मीठा करवाकर उन्हें बधाई दी। मुकेश गुप्ता ने राकेश शर्मा की ही रेहड़ी से फल खरीदकर वहां मौजूद आम जनता व साथी व्यापारियों में वितरित किए।