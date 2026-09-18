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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Snow at Rohtang boosts Manali's charm; over 600 tourist vehicles arrived over the weekend.

पर्यटन: रोहतांग की बर्फ ने बढ़ाई मनाली की रौनक, वीकेंड पर 600 से अधिक पर्यटक वाहन पहुंचे, देखें वीडियो

Fri, 18 Sep 2026 08:24 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मनाली(कुल्लू)।
संवाद न्यूज एजेंसी, मनाली(कुल्लू)। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 18 Sep 2026 08:24 PM IST
सार

वीकेंड पर शुक्रवार को 600 से अधिक पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे, जबकि करीब 100 वॉल्वो बसों से भी सैलानी यहां पहुंचे। बर्फबारी के बाद रोहतांग का बदला नजारा पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहा है।

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Snow at Rohtang boosts Manali's charm; over 600 tourist vehicles arrived over the weekend.
रोहतांग दर्रा में सैलानी। - फोटो : संवाद

विस्तार
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रोहतांग दर्रा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद पर्यटन नगरी मनाली में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। वीकेंड पर शुक्रवार को 600 से अधिक पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे, जबकि करीब 100 वॉल्वो बसों से भी सैलानी यहां पहुंचे। बर्फबारी के बाद रोहतांग का बदला नजारा पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहा है। बुधवार सुबह हुई बारिश के बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान गिर गया। इसके चलते रोहतांग दर्रा सहित आसपास की चोटियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली।

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इसके बाद पर्यटकों ने रोहतांग का रुख करना शुरू कर दिया। मनाली के अन्य पर्यटन स्थलों पर भी दिनभर चहल-पहल देखने को मिली। सितंबर के दूसरे पखवाड़े में पर्यटन कारोबार के गति पकड़ने की उम्मीद के बीच ताजा बर्फबारी को कारोबारी सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और बर्फबारी होती है तो मनाली में पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है।
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फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष गजेंद्र ठाकुर ने कहा कि रोहतांग सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई ताजा बर्फबारी पर्यटन कारोबार के लिए संजीवनी साबित होगी। इससे आने वाले दिनों में मनाली में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है। अहमदाबाद से आए पर्यटक हर्षित माधव ने कहा कि रोहतांग में ज्यादा बर्फ नहीं है, लेकिन उन्हें करीब से बर्फ देखने का मौका मिला। बर्फ से ढकी चोटियों का नजारा उनके लिए यादगार रहा।

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