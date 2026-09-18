हिमाचल: सरकारी सीबीएसई स्कूलों में 30 तक सेवारत शिक्षकों को मेरिट पर नियुक्ति करे सरकार, हाईकोर्ट ने दिए आदेश
हाईकोर्ट ने राज्य के सीबीएसई से संबद्ध स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शिक्षकों और प्रिंसिपलों की भर्ती, तैनाती की प्रक्रिया नियमों और मेरिट के आधार पर 30 सितंबर तक करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जायसवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को पांच अक्तूबर तक हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सीबीएसई से संबद्ध स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शिक्षकों और प्रिंसिपलों की भर्ती, तैनाती की प्रक्रिया नियमों और मेरिट के आधार पर 30 सितंबर तक करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जायसवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को पांच अक्तूबर तक हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद पारित किए हैं। महाधिवक्ता अनूप रतन ने अदालत को अवगत कराया कि 14 अगस्त के अदालती आदेश के तहत आवश्यक विभागीय कार्रवाई की जा रही है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने कहा है कि विज्ञापन के पैरा 5.5 के अंतर्गत अधिसूचित सीटों के लिए तैनाती की प्रक्रिया हर हाल में 30 सितंबर तक पूरी की जाए। कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद अब अभ्यर्थियों को लंबे समय से अटकी भर्ती और पूरी होने की उम्मीद जगी है। खंडपीठ ने यह आदेश वीरेंद्र सिंह और अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जो भी पात्र शिक्षक या प्रिंसिपल चयन प्रक्रिया में आते हैं और जिनकी तैनाती अभी तक नहीं हुई है, उन्हें जल्द से जल्द इन स्कूलों में तैनात किया जाए।
सीबीएसई के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की काउंसलिंग 24 को
उधर, प्रदेश के सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में विज्ञान संकाय के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित होने के बाद अब योग्य और पात्र इन-सर्विस शिक्षकों की तैनाती के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। काउंसलिंग 24 सितंबर को स्कूल शिक्षा निदेशालय शिमला में होगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार काउंसलिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों के योग्य शिक्षकों को बुलाया गया है। विषयवार काउंसलिंग अलग-अलग समय पर होगी। फिजिक्स विषय के शिक्षकों की काउंसलिंग सुबह 9:00 बजे से, केमिस्ट्री की दोपहर 12:30 बजे से और बायोलॉजी की काउंसलिंग दोपहर 2:00 बजे से शुरू होगी। काउंसलिंग का आयोजन निदेशालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया जाएगा।
स्क्रीनिंग टेस्ट में पात्र पाए गए शिक्षकों की मेरिट-वाइज सूची शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है। काउंसलिंग के दौरान मेरिट और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर शिक्षकों को सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में सेवाएं देने के लिए तैनाती दी जाएगी। इससे उन सरकारी स्कूलों में विज्ञान विषयों के शिक्षकों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी, जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। काउंसलिंग में शामिल होने वाले शिक्षकों को विभाग की ओर से निर्धारित काउंसलिंग फॉर्म भरकर लाना होगा। इसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां भी प्रस्तुत करनी होंगी। काउंसलिंग में संबंधित शिक्षक की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य रखी गई है। निर्धारित समय पर काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।