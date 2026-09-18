हिमाचल: सरकारी सीबीएसई स्कूलों में 30 तक सेवारत शिक्षकों को मेरिट पर नियुक्ति करे सरकार, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

सीबीएसई के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की काउंसलिंग 24 को

उधर, प्रदेश के सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में विज्ञान संकाय के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित होने के बाद अब योग्य और पात्र इन-सर्विस शिक्षकों की तैनाती के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। काउंसलिंग 24 सितंबर को स्कूल शिक्षा निदेशालय शिमला में होगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार काउंसलिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों के योग्य शिक्षकों को बुलाया गया है। विषयवार काउंसलिंग अलग-अलग समय पर होगी। फिजिक्स विषय के शिक्षकों की काउंसलिंग सुबह 9:00 बजे से, केमिस्ट्री की दोपहर 12:30 बजे से और बायोलॉजी की काउंसलिंग दोपहर 2:00 बजे से शुरू होगी। काउंसलिंग का आयोजन निदेशालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया जाएगा।