{"_id":"6b017be6129ea5e3a407ccfd","slug":"two-accused-acquitted-in-case-of-obtaining-loans-through-fraudulent-means-after-14-years-shimla-news-c-19-sml1002-823407-2026-11-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: फर्जी तरीके से ऋण लेने के मामले

में दो आरोपी बरी 14 साल हुए बाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: फर्जी तरीके से ऋण लेने के मामले में दो आरोपी बरी 14 साल हुए बाद

शिमला ब्यूरो

Updated Sat, 21 Nov 2026 11:59 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

