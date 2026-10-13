Shimla News: एपीजी विवि में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। एपीजी शिमला विश्वविद्यालय में मंगलवार को शिक्षण, अनुसंधान और व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर छह दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। 18 अक्तूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सदस्य प्रो. ममता मोक्टा ने किया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भूमिका विद्यार्थियों को ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा और मार्गदर्शन देना जरूरी है। कुलपति प्रो. डॉ. देविंदर शर्मा ने शिक्षकों को अनुसंधान, नवाचार और व्यावसायिक अनुभव विकसित करने पर जोर दिया। संवाद
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