{"_id":"6ace23b267a64f97020ca121","slug":"training-program-started-in-apg-university-shimla-news-c-19-sml1002-803024-2026-10-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: एपीजी विवि में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: एपीजी विवि में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू

शिमला ब्यूरो

Updated Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

