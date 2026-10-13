फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Training program started in APG University

Shimla News: एपीजी विवि में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू

Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Training program started in APG University
शिमला। एपीजी शिमला विश्वविद्यालय में मंगलवार को शिक्षण, अनुसंधान और व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर छह दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। 18 अक्तूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सदस्य प्रो. ममता मोक्टा ने किया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भूमिका विद्यार्थियों को ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा और मार्गदर्शन देना जरूरी है। कुलपति प्रो. डॉ. देविंदर शर्मा ने शिक्षकों को अनुसंधान, नवाचार और व्यावसायिक अनुभव विकसित करने पर जोर दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें