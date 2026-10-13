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Shimla News: घर की छत पर सोलर पैनल लगाने में बढ़ी लोगों की रुचि

शिमला ब्यूरो

Updated Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST

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