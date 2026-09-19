Shimla News: शिक्षकों को दिए कक्षा में अच्छा वातावरण बनाने के टिप्स
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजधानी के डीएवी महात्मा आनंद स्वामी पब्लिक स्कूल टुटू में शनिवार को शिक्षकों के लिए हैप्पी क्लासरूम विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य शिक्षकों को सकारात्मक और सहयोगपूर्ण कक्षा-वातावरण विकसित करने के लिए प्रेरित करना था। इसमें शिक्षकों को बताया गया कि शिक्षक कक्षा में ऐसा माहौल तैयार करें जहां विद्यार्थी सहजता और उत्साह के साथ सीख सकें। स्कूल प्रबंधन के अनुसार कार्यशाला में आरती अरोड़ा और अजय शर्मा ने रिसोर्स पर्सन के तौर पर अपने अनुभव साझा किए। इसके साथ ही विद्यार्थियों की भावनाओं को समझने और तनावमुक्त वातावरण बनाने के तरीके भी बताए गए। विद्यालय की प्रधानाचार्य जीवन ज्योति ने कार्यशाला की सराहना की। संवाद
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