हिमाचल: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू बोले- पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों की होगी जांच

हिमाचल प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों और विभिन्न सरकारी विभागों में कथित तौर पर हुई वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच की जाएगी। प्रदेश सरकार ने इन मामलों की पड़ताल के लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में जमीनें कौड़ियों के भाव बेची गईं। उन्होंने कहा कि इन मामलों की जांच होगी और सच्चाई जनता के सामने लाई जाएगी।

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प्रशासनिक और वित्तीय फैसलों की होगी पड़ताल

सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, कमेटी पूर्व सरकार के समय लिए गए विवादास्पद प्रशासनिक फैसलों, टेंडर आवंटन प्रक्रियाओं, बड़ी खरीद-फरोख्त और विभिन्न योजनाओं में सामने आई कथित अनियमितताओं की समीक्षा करेगी। कमेटी का उद्देश्य इन मामलों से जुड़े तथ्यों की पड़ताल करना और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को लेकर जवाबदेही तय करने के लिए जरूरी जानकारी जुटाना है। विज्ञापन



विभागों से मांगे जाएंगे पुराने दस्तावेज

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कमेटी जल्द ही अपनी पहली बैठक करेगी। बैठक में उन विभागों और सरकारी कार्यालयों की पहचान की जाएगी, जहां अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें सामने आई हैं। इसके बाद संबंधित विभागों से पुराने रिकॉर्ड, फाइलें और ऑडिट रिपोर्ट तलब की जाएंगी। कमेटी इन दस्तावेजों की समीक्षा कर मामलों की तह तक जाने का प्रयास करेगी। जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही संबंधित मामलों में आगे की कार्रवाई की दिशा तय होगी। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, कमेटी पूर्व सरकार के समय लिए गए विवादास्पद प्रशासनिक फैसलों, टेंडर आवंटन प्रक्रियाओं, बड़ी खरीद-फरोख्त और विभिन्न योजनाओं में सामने आई कथित अनियमितताओं की समीक्षा करेगी। कमेटी का उद्देश्य इन मामलों से जुड़े तथ्यों की पड़ताल करना और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को लेकर जवाबदेही तय करने के लिए जरूरी जानकारी जुटाना है।उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कमेटी जल्द ही अपनी पहली बैठक करेगी। बैठक में उन विभागों और सरकारी कार्यालयों की पहचान की जाएगी, जहां अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें सामने आई हैं। इसके बाद संबंधित विभागों से पुराने रिकॉर्ड, फाइलें और ऑडिट रिपोर्ट तलब की जाएंगी। कमेटी इन दस्तावेजों की समीक्षा कर मामलों की तह तक जाने का प्रयास करेगी। जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही संबंधित मामलों में आगे की कार्रवाई की दिशा तय होगी।

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