Shimla News: झंझीड़ी और नेहरा में कल लगेगा पावर कट
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राज्य विद्युत बोर्ड 11 केवी लोअर खलीनी फीडर के तहत पावर कट लगेगा। इस कारण विद्युत उपमंडल खलीनी के तहत झंझीड़ी, झंडीड़ी बस स्टैंड, नेहरा, नेहरा पंप और खलोया में 3 सितंबर को बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत उपमंडल खलीनी के असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर रविंद्र ठाकुर ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सुबह 10:00 से शाम 5:00 बजे तक आपूर्ति पूरी तरह बाधित रहेगी। संवाद
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