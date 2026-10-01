Shimla News: शहर में 3 अक्तूबर को कई जगह पावर कट

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इसके अलावा इसी दिन 11 केवी ईदगाह-मायथ फीडर (मायथ से अन्नाडेल) पर भी काम किया जाएगा। इस कारण मायथ, ताराहाल, पीके अपार्टमेंट, लाल बाग, लोअर कैथू, कश्यप निवास, मॉर्निंग व्यू, चुंगी खाना, पीली कोठी, होटल ग्रीन फील्ड और आसपास के इलाकों में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी। संवाद