Shimla News: शहर में 3 अक्तूबर को कई जगह पावर कट
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजधानी में सर्दियों से पहले बिजली बोर्ड लाइनों और ट्रांसफार्मरों के रखरखाव का काम करने जा रहा है। इस कारण शहर में तीन अक्तूबर को कई जगह बिजली कट लगेगा। विद्युत उपमंडल छोटा शिमला के तहत 11 केवी बैनमोर फीडर पर काम किया जाएगा। इस कारण मुख्यमंत्री आवास, पुलिस कांप्लेक्स, निर्माण भवन, ईस्टबोर्न होटल, चार्लीविल्ला, रजत और राहत होटल, स्टोक्स पैलेस, यूएस क्लब, रिचमाउंट, हाउसिंग बोर्ड, फाइव बैंच, मच्छीवाली कोठी, क्लिफेंड एस्टेट तथा आसपास के इलाकों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी। विद्युत उपमंडल छोटा शिमला के सहायक अभियंता विपिन कश्यप ने यह जानकारी दी है।
इसके अलावा इसी दिन 11 केवी ईदगाह-मायथ फीडर (मायथ से अन्नाडेल) पर भी काम किया जाएगा। इस कारण मायथ, ताराहाल, पीके अपार्टमेंट, लाल बाग, लोअर कैथू, कश्यप निवास, मॉर्निंग व्यू, चुंगी खाना, पीली कोठी, होटल ग्रीन फील्ड और आसपास के इलाकों में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी। संवाद
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इसके अलावा इसी दिन 11 केवी ईदगाह-मायथ फीडर (मायथ से अन्नाडेल) पर भी काम किया जाएगा। इस कारण मायथ, ताराहाल, पीके अपार्टमेंट, लाल बाग, लोअर कैथू, कश्यप निवास, मॉर्निंग व्यू, चुंगी खाना, पीली कोठी, होटल ग्रीन फील्ड और आसपास के इलाकों में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी। संवाद
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