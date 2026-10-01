Shimla News: छात्र के आत्महत्या प्रयास मामले की हो निष्पक्ष जांच
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
शिमला। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एचपीएनएलयू) के तृतीय वर्ष के छात्र निखिल प्रकाश के आत्महत्या प्रयास के मामले में एसएफआई ने निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की है। एसएफआई राज्य समिति के अनुसार निखिल आईजीएमसी में उपचाराधीन है। संगठन ने दावा किया कि छात्र ने बयान में साथी छात्रों पर लंबे समय से प्रताड़ित करने और रैगिंग की शिकायत में झूठा फंसाने का आरोप लगाया है। एसएफआई के अनुसार निखिल ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से कई बार आग्रह किया लेकिन उसकी मांग पर कार्रवाई नहीं हुई। एसएफआई के प्रतिनिधिमंडल ने आईजीएमसी पहुंचकर निखिल से मुलाकात की। संगठन ने परिसर में छात्र उत्पीड़न, भेदभाव और रैगिंग की पहचान के लिए सामाजिक ऑडिट कराने की मांग की। राज्य अध्यक्ष अनिल ठाकुर और सचिव सनी सेक्टा ने सभी शिक्षण संस्थानों में शिकायत निवारण व्यवस्था और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने की मांग उठाई। संवाद
विज्ञापन