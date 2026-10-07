शिमला: बस में 12 ग्राम चिट्टे के साथ ठियोग का युवक गिरफ्तार, शोघी के पास पुलिस ने दबोचा

नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिमला पुलिस की स्पेशल सेल को एक और कामयाबी मिली है। पुलिस ने शोघी के पास एक बस को रोककर तलाशी ली और एक युवक को करीब 12 ग्राम चिट्टा/हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान रमन हिमालवी निवासी तहसील ठियोग, जिला शिमला के रूप में हुई है।

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पुलिस के मुताबिक 6 अक्तूबर को स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि सोलन से शिमला की ओर आ रही एक बस में रमन हिमालवी नशीला पदार्थ लेकर आ रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने शोघी पुलिस चौकी के समीप बस को रोककर संदिग्ध युवक की तलाशी ली।तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 12 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद किया। बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस थाना शिमला में अभियोग संख्या 212/2026, दिनांक 7 अक्तूबर 2026 को धारा 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी के पास नशीला पदार्थ कहां से आया था और इसके पीछे कोई अन्य व्यक्ति या नेटवर्क तो शामिल नहीं है। मामले में चिट्टा तस्करी से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच जारी है।