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Shimla News: स्वयंसेवियों ने जाखू मंदिर में किए दर्शन

Wed, 04 Nov 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:59 PM IST
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The volunteers visited Jakhu Temple.
शिमला। सरस्वती विद्या मंदिर हिम रश्मि परिसर विकासनगर की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई ने देव दर्शन और शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया। इसमें स्वयंसेवी विद्यार्थियों ने विकासनगर से जाखू मंदिर तक करीब तीन किमी की खड़ी चढ़ाई पैदल तय की। मंदिर पहुंचकर विद्यार्थियों ने भगवान श्रीराम और हनुमान के दर्शन किए। इसके बाद स्वयंसेवियों ने मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया और भजन-कीर्तन व सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया। इसके बाद विद्यार्थियों ने छोटा शिमला स्थित अग्निशमन केंद्र का भ्रमण किया। कार्यक्रम में एनएसएस अधिकारी यश पाल, पूजा ठाकुर और नीलम ठाकुर उपस्थित रहे। मेंटर जेपी ठाकुर ने भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। संवाद
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