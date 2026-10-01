Shimla News: पॉक्सो के मामले में पीड़िता मुकरी आरोपी को मिली नियमित जमानत

विशेष अदालत (पॉक्सो/रेप), शिमला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक शर्मा की अदालत ने सुनवाई के बाद पंजाब निवासी आरोपी अरमान को नियमित जमानत दे दी है। यह फैसला मुख्य गवाह यानी पीड़िता के बयानों से मुकर जाने के आधार पर सुनाया गया है।