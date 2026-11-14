Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   The team of Saihal and Jathia Devi won the kabaddi competition.

Shimla News: कबड्डी स्पर्धा में सैहल और जाठिया देवी की टीम जीती

Sat, 14 Nov 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
The team of Saihal and Jathia Devi won the kabaddi competition.
शोघी के सैहल में दो दिवसीय मेले का आगाज
विज्ञापन

मटका फोड़ में कुमारी रागनी और सत्यम रहे विजेता
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी से सटे शोघी क्षेत्र के सैहल में शनिवार को दो दिवसीय मेले का आगाज हुआ। मेले के पहले दिन विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

मेले में बीडीसी सदस्य मोनिका ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पहले दिन कबड्डी के मुकाबले आकर्षण का केंद्र रहे। विभिन्न टीमों ने दमखम दिखाते हुए अगले दौर में जगह बनाई। इस दौरान मेला कमेटी सैहल की टीम ने साहिल टाइटन, सेवन स्टार शोघी ने पवन सेवन शिमला और जाठिया देवी की टीम ने साइको सेवन को हराकर जीत दर्ज की। इसके अलावा मटका फोड़ प्रतियोगिता में कुमारी रागनी और सत्यम ठाकुर विजेता रहे। कबड्डी के जूनियर और सीनियर वर्ग के साथ रस्साकशी के मुकाबले रविवार को खेले जाएंगे। वहीं, बैडमिंटन प्रतियोगिता में 26 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनके मुकाबले भी रविवार को होंगे। मुकाबलों को देखने के लिए शनिवार को हुए दिनभर लोगों की भीड़ उमड़ी रही।
विज्ञापन

मेले में बच्चों के खिलौनों, घरेलू सामान और खाने-पीने की वस्तुओं सहित विभिन्न सामान के स्टॉल भी लगाए हैं। इस दो दिवसीय मेले के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिल रहा है। विजेताओं को रविवार को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मेले में जलेल पंचायत के उपप्रधान ललित शर्मा, पूर्व बीडीसी प्रमोद शर्मा, भवबीर शर्मा, पवन शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, योगेंद्र शर्मा, अमर सिंह वर्मा, हरी चंद रोहाल सहित मेला कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें