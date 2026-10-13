Shimla News: लोकल फसल आने से सब्जी घटे फूलगोभी व मटर के दाम
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST
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फूलगोभी घटकर 50 रुपये किलो पहुंची
सब्जी मंडी में मटर 140 रुपये प्रतिकिलो बिका
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। महंगाई के दौर में राजधानी शिमला की लोअर बाजार सब्जी मंडी में फूलगोभी और मटर के दाम गिरने लगे हैं। लोकल फूलगोभी और मटर की फसल बाजार में पहुंचने से यह सब्जियां अब आम ग्राहकों की पहुंच में आने लगी हैं।
लोअर बाजार स्थित सब्जी मंडी में मंगलवार को ताजा फूलगोभी के दाम 80 रुपये से घटकर 50 रुपये प्रति किलो रह गए। वहीं, कुछ दुकानों पर फूलगोभी 40 रुपये प्रति किलो भी बिकी। स्थानीय मटर की आपूर्ति बढ़ने के बाद इसके दाम भी 140 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। दो सप्ताह पहले हरा मटर 200 रुपये प्रतिकिलो तक बिक रहा था। सब्जी मंडी में अब पालक, मैथी और सरसों का साग भी बिकने लगा है। ब्रोकली और शिमला मिर्च के दाम 80 रुपये प्रति किलो हैं। इसके अलावा बंदगोभी और घीया 30 रुपये, भिंडी और टमाटर 40 रुपये प्रति किलो बिके। फ्रांसबीन के दाम 40 से 50 रुपये प्रति किलो चल रहे हैं। प्याज के दाम अभी भी 60 रुपये प्रति किलो पर टिके हुए हैं, जबकि पहाड़ी आलू 40 रुपये और देसी आलू 20 रुपये प्रति किलो बिका। बाजार में स्थानीय पालक और सरसों के साग की एक गुच्छी 20 रुपये में बिकी।
सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष विश्वेश्वर नाथ ने बताया कि स्थानीय मटर और फूलगोभी की फसल बाजार में पहुंचने से फूलगोभी और मटर के दाम गिरने लगे हैं। अन्य सब्जियों की आपूर्ति बढ़ने का सीधा असर भी कीमतों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि मंडी में गोभी और मटर की स्थानीय फसल की आवक बढ़ने के साथ इनके दाम और कम हो सकते हैं। टमाटर 40 से 50 रुपये प्रति किलो बिक रहा है।
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सब्जी मंडी में मटर 140 रुपये प्रतिकिलो बिका
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। महंगाई के दौर में राजधानी शिमला की लोअर बाजार सब्जी मंडी में फूलगोभी और मटर के दाम गिरने लगे हैं। लोकल फूलगोभी और मटर की फसल बाजार में पहुंचने से यह सब्जियां अब आम ग्राहकों की पहुंच में आने लगी हैं।
लोअर बाजार स्थित सब्जी मंडी में मंगलवार को ताजा फूलगोभी के दाम 80 रुपये से घटकर 50 रुपये प्रति किलो रह गए। वहीं, कुछ दुकानों पर फूलगोभी 40 रुपये प्रति किलो भी बिकी। स्थानीय मटर की आपूर्ति बढ़ने के बाद इसके दाम भी 140 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। दो सप्ताह पहले हरा मटर 200 रुपये प्रतिकिलो तक बिक रहा था। सब्जी मंडी में अब पालक, मैथी और सरसों का साग भी बिकने लगा है। ब्रोकली और शिमला मिर्च के दाम 80 रुपये प्रति किलो हैं। इसके अलावा बंदगोभी और घीया 30 रुपये, भिंडी और टमाटर 40 रुपये प्रति किलो बिके। फ्रांसबीन के दाम 40 से 50 रुपये प्रति किलो चल रहे हैं। प्याज के दाम अभी भी 60 रुपये प्रति किलो पर टिके हुए हैं, जबकि पहाड़ी आलू 40 रुपये और देसी आलू 20 रुपये प्रति किलो बिका। बाजार में स्थानीय पालक और सरसों के साग की एक गुच्छी 20 रुपये में बिकी।
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सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष विश्वेश्वर नाथ ने बताया कि स्थानीय मटर और फूलगोभी की फसल बाजार में पहुंचने से फूलगोभी और मटर के दाम गिरने लगे हैं। अन्य सब्जियों की आपूर्ति बढ़ने का सीधा असर भी कीमतों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि मंडी में गोभी और मटर की स्थानीय फसल की आवक बढ़ने के साथ इनके दाम और कम हो सकते हैं। टमाटर 40 से 50 रुपये प्रति किलो बिक रहा है।
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