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Shimla News: तेंदुए के हमले में 15 बकरियों की मौत, डोडरा क्वार के बाजे राम को भारी नुकसान

Fri, 09 Oct 2026 11:26 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:26 PM IST
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The Bashla Panchayat informed the administration about the incident
बशला पंचायत ने प्रशासन को दी घटना की सूचना, प्रभावित पशुपालक को मुआवजा दिलाने की मांग
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू।
तहसील रोहड़ू की बशला पंचायत के जंगल में तेंदुए के हमले से डोडरा क्वार निवासी पशुपालक बाजे राम को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। वीरवार को जंगल में तेंदुए ने बकरियों के झुंड पर हमला कर दिया। इसमें पशुपालक बाजे राम की 15 बकरियों की मौत हो गई। एक साथ इतनी बकरियों की मौत से प्रभावित पशुपालक के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। घटना के बाद बशला पंचायत ने प्रशासन को इसकी सूचना देकर प्रभावित पशुपालक को मुआवजा दिलाने की मांग की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बशला पंचायत की ओर से प्रशासन को पूरे मामले से अवगत करवा दिया गया है। पंचायत प्रधान हैप्पी बनीत मेहता ने बताया कि प्रभावित पशुपालक को हुए नुकसान के संबंध में प्रशासन को सूचना दे दी गई है और नियमानुसार मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। इस घटना से जंगलों के आसपास पशुपालन करने वाले ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। क्षेत्र में कई परिवार पशुपालन और बकरी पालन के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसे में जंगली जानवरों के हमलों में पशुओं की मौत होने से उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। पंचायत ने प्रशासन से मामले का संज्ञान लेकर नुकसान का आकलन करने और प्रभावित पशुपालक को उचित मुआवजा उपलब्ध करवाने की मांग की है।
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