{"_id":"6ac8c21bd58399ca540cd6d7","slug":"heena-thakur-will-participate-in-table-tennis-at-the-state-level-shimla-news-c-178-1-ram1001-171981-2026-10-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: हीना ठाकुर टेबल टेनिस में राज्य स्तर पर लेंगी भाग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: हीना ठाकुर टेबल टेनिस में राज्य स्तर पर लेंगी भाग

शिमला ब्यूरो

Updated Fri, 09 Oct 2026 11:59 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

