Shimla News: हीना ठाकुर टेबल टेनिस में राज्य स्तर पर लेंगी भाग
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:59 PM IST
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डंसा (रामपुर बुशहर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डंसा की छात्रा हीना ठाकुर का टेबल टेनिस में राज्य स्तर प्रतियोगिता के लिए हुआ। छात्रा की इस उपलब्धि से स्कूल में खुशी का माहौल है। पीएमश्री पाठशाला रामपुर में आयोजित जिला स्तरीय अंडर-19 छात्रा वर्ग की इंडोर गेम्स प्रतियोगिता का वीरवार को समापन हुआ। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न जोन से 15 टीमों के 283 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने 12 खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हीना ने जिला स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन किया है। स्कूल के प्रधानाचार्य सहदेव नेगी ने हीना को शुभकामनाएं दीं।
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