फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Heena Thakur will participate in table tennis at the state level

Shimla News: हीना ठाकुर टेबल टेनिस में राज्य स्तर पर लेंगी भाग

Fri, 09 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Heena Thakur will participate in table tennis at the state level
डंसा (रामपुर बुशहर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डंसा की छात्रा हीना ठाकुर का टेबल टेनिस में राज्य स्तर प्रतियोगिता के लिए हुआ। छात्रा की इस उपलब्धि से स्कूल में खुशी का माहौल है। पीएमश्री पाठशाला रामपुर में आयोजित जिला स्तरीय अंडर-19 छात्रा वर्ग की इंडोर गेम्स प्रतियोगिता का वीरवार को समापन हुआ। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न जोन से 15 टीमों के 283 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने 12 खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हीना ने जिला स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन किया है। स्कूल के प्रधानाचार्य सहदेव नेगी ने हीना को शुभकामनाएं दीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें