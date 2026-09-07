Shimla News: नई शिक्षा नीति पर दस दिवसीय प्रशिक्षण शुरू
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के यूजीसी-मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र में नई शिक्षा नीति-2020 पर दस दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम 16 सितंबर तक ऑनलाइन माध्यम से चलेगा। इसमें विभिन्न विषयों के 136 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, बद्दी के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। कुलपति प्रो. महावीर सिंह ने कार्यक्रम में भाग लिया। महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. प्रदीप सिंह वालिया ने शिक्षकों की भूमिका पर जोर दिया। मालवीय मिशन केंद्र के निदेशक प्रो. डीआर ठाकुर ने नई शिक्षा नीति को पाठ्यक्रम में शामिल करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने इसे देश की पहचान और मूल्यों से जोड़ते हुए शैक्षणिक सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय के प्रति-कुलाधिपति आरके गुप्ता ने शिक्षा को विद्यार्थी केंद्रित बनाने पर जोर दिया। संवाद
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