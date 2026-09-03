Shimla News: कान्हा के स्वागत के लिए रंग बिरंगी लाइटों से सजे देवालय

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पंचामृत से भगवान श्रीकृष्ण का अभिषेक किया जाएगा। रात 12 बजे कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं को भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन होंगे। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शुक्रवार को जन्माष्टमी के रूप में मनाई जाएगी। जन्माष्टमी पर इस साल भगवान श्रीकृष्ण का 5253वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अष्टमी तिथि पर अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र के संयोग से श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर हर्षण योग का विशेष संयोग बन रहा है। ऐसे में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत और पूजा फलदायी होती है। गंज बाजार स्थित राधा-कृष्ण मंदिर के पुजारी उमेश नौटियाल ने बताया कि अष्टमी तिथि पर मध्यरात्रि 12:00 बजे भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए रात के समय पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी का व्रत रखने से मनुष्य को सौ जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही व्रत को बैकुंठ लोक की प्राप्ति होने के साथ उत्तम योनि में जन्म मिलता है।